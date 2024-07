Snoop Dogg faz sucesso como comentarista na cobertura das Olimpíadas de canal americano

MARIA PAULA GIACOMELLI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cobertura das Olimpíadas de Paris em uma emissora americana conta com a participação de Snoop Dogg. O rapper comenta, ao lado de jornalistas esportivos da NBC, as competições esportivas. Ao longo das duas semanas dos Jogos, ele também vai entrevistar atletas e familiares.

Ele já está na cidade desde a última semana e carregou a tocha olímpica pelos subúrbios da capital francesa. Calvin Broadus, Jr., nome verdadeiro do cantor, é um investimento do canal para atrair um público jovem para a audiência em seu serviço de streaming e com esquetes divertidas nas redes sociais.

A mudança de ares pode ser estranha aos olhos do espectador, mas a lenda do hip hop já tem uma estratégia. "Minha preparação para o horário nobre é ser eu. Pesquise sobre mim no Google. Já participei de eventos esportivos. Conheço o esporte e as conversas", disse à revista americana Variety.

A escalação de Snoop para o evento aconteceu há meses, e ele foi para Paris cerca de dez dias antes do início para entrar no clima da competição.

"Tenho entrado nas instalações de treinamento de diferentes equipes, judô, levantamento de peso, basquete, esgrima. Sou um daqueles indivíduos que gosta de se envolver. Converso com os esportistas para conhecer a história de cada um."

A mudança de ambiente do artista, conhecido pela imagem leve e engraçada (e como defensor do uso de maconha no país), pode parecer recente aos olhos de quem o acompanha há anos. Mas não é nova.

O envolvimento de Dogg com esportes já ocorre há alguns anos. Um de seus filhos jogou futebol americano na universidade e, em 2021, o rapper comentou os Jogos de Tóquio em um programa ao lado do comediante Kevin Hart. Este ano, ele passou a patrocinar um time de futebol do estado americano do Arizona.

A NBC afirma que a decisão de chamá-lo foi estrategicamente pensada. O presidente da NBC Esportes, Rick Cordella, disse que o canal quer inovar e corresponder ao universo da mídia atual.

"Celebridades não teriam feito parte da cobertura das Olimpíadas do canal no passado. Agora são um dos elementos fundamentais", falou em entrevista à Variety.

Em um vídeo publicado no TikTok oficial da emissora, o autor de "Drop It Like It's Hot comenta uma prova de obstáculos de maneira divertida. Na publicação, não faltou aprovação.

"Olimpíadas com o Snoop são minha nova experiência favorita", escreveu o perfil de Lauren Edelstein. "Ele é o melhor comentarista", opinou Ashley.