Snoop Dogg tem aula com Phelps

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O rapper norte-americano Snoop Dogg tem feito aparições em diversas modalidades olímpicas em Paris, tornando-se quase como um "mascote" do evento. Dessa vez, sobrou para o multicampeão Michael Phelps dar aulas de natação ao cantor.

Snoop Dogg, que carregou a pira olímpica neste ano, participou de ação com o nadador Michael Phelps. No trecho do vídeo, publicado nas redes sociais do cantor, Dogg entra na piscina para ter aulas com o atleta. O canal de TV "NBC News" foi quem publicou o conteúdo completo, enquanto o artista publicou um pequeno trecho de divulgação.

Em certo momento, Snoop cita Phelps como "GOAT". "Quando se trata de um dos meus objetivos de vida, só consigo pensar em um homem: o Senhor 23 vezes, OG, o melhor de todos os tempo", ressaltou o rapper.

Quando questionado sobre sua velocidade na piscina, o nadador explica que é necessário envergadura e potência pulmonar. "Você acabou de me descrever", disse Snoop. "Eu definitivamente tenho grande potência pulmonar", afirmou rindo.

O artista de hip-hop fez aparição em outras modalidades, definido como "correspondente oficial" da "NBC Olympics". Snoop esteve presente em diversas das competições olímpicas, incluindo a decisão do skate street feminino e a fase classificatória da ginástica artística, por exemplo.

