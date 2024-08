Tom Cruise deve passar a bandeira para Los Angeles no fim das Olimpíadas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Tom Cruise, que está na Europa para as filmagens de "Missão: Impossível 8" e tem comparecido a algumas das competições de Paris, deve participar da cerimônia de encerramento das Olimpíadas, no dia 11 de agosto.

A informação foi confirmada ao portal americano Variety por uma fonte próxima ao comitê organizador das Olimpíadas. O blog francês Sortir à Paris já havia revelado em maio que Cruise foi filmado percorrendo numa moto o trajeto entre o Arco do Triunfo e a avenida Champs-Élysées enquanto carregava uma grande bandeira.

O ator, que foi condecorado Cavaleiro da Legião de Honra da França na semana passada, deve entregar a bandeira para Los Angeles para as Olimpíada de 2028.

Intitulada "Records", a cerimônia de encerramento vai acontecer no Stade de France e deve fazer referência ao passado e ao futuro. A direção é de Thomas Jolly, responsável pela polêmica abertura do evento, que incomodou especialmente cristãos com o que parecia ser uma referência à "Última Ceia" de Leonardo da Vinci, mas que o diretor afirmou se tratar de um festim de deuses pagãos.

