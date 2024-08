João Campos com 76% e venceria disputa no Recife em 1º turno, aponta Datafolha

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Pesquisa Datafolha para a Prefeitura do Recife divulgada nesta quinta-feira (22) mostra que João Campos (PSB), candidato à reeleição, tem 76% das intenções de voto, obtendo hoje vantagem suficiente para garantir a vitória já em primeiro turno.

Em segundo lugar, há um empate técnico múltiplo, em razão da margem de erro de quatro pontos percentuais para mais ou para menos da pesquisa. Ex-ministro do Turismo do governo Jair Bolsonaro, Gilson Machado (PL) tem 6% das intenções de voto. Daniel Coelho (PSD) marcou 5%, e Dani Portela (PSOL) tem 4%. Tecio Teles (Novo) fez 1%.

Ludmila (UP), Victor Assis (PCO) e Simone Fontana (PSTU) não pontuaram. Disseram que votariam em branco, nulo ou nenhum 5% dos entrevistados, e 2% responderam que não sabem em quem votariam.

O Datafolha entrevistou 910 eleitores no Recife na terça (20) e na quarta-feira (21). O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi encomendado pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo e tem o protocolo PE-06023/2024 na Justiça Eleitoral.

Essa é a primeira pesquisa do Datafolha após o início da campanha eleitoral, que começou na sexta-feira (16). Anteriormente, em julho, o instituto fez outra pesquisa com eleitores no Recife. Na ocasião, João Campos liderava com 75%, seguido por Daniel Coelho (7%), Gilson Machado (6%), Dani Portela (3%), Tecio Teles (1%) e Simone Fontana (1%). A pesquisa anterior não incluiu Ludmila e Victor Assis, que foram confirmados depois como postulantes.

João Campos, que é apoiado pelo presidente Lula (PT), também lidera na pesquisa espontânea -quando o entrevistador não fornece os nomes dos candidatos.

Na espontânea, João Campos tem 51% das intenções de voto. Outros 5% disseram que votariam "no atual". Gilson Machado tem 4%, Daniel Coelho, 1%, e Dani Portela também 1%. Outras respostas somaram 4%, enquanto branco, nulo e nenhum são 4%. Disseram, na pesquisa espontânea, que não sabem em quem votariam 32% dos entrevistados. Em julho, João Campos tinha 39% na espontânea, enquanto Gilson tinha 2% e Daniel, 1%.

O atual prefeito é o mais conhecido dentre os candidatos: 99% dos entrevistados disseram que o conhecem. Daniel Coelho, que já foi candidato a prefeito em 2012 e 2016, é conhecido por 88% dos eleitores.

Apoiado pelo ex-presidente Bolsonaro, Gilson Machado é conhecido por 37%. Dani Portela é conhecida por 50% dos entrevistados, Tecio Teles por 46% e Simone Fontana por 22%. Ludmila é conhecida por 17%, e Victor Assis, por 11%.

VONTADE DE IR VOTAR

O Datafolha também perguntou, de uma escala de 0 a 10, qual a vontade dos eleitores de ir votar nas eleições de outubro.

Disseram 9 ou 10 43%, enquanto 19% disseram 7 ou 8. Outros 16% disseram de 4 a 6, e, por fim, 21% disseram de 0 a 3, os menores índices da escala. Não sabem 1% dos entrevistados.

AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE JOÃO CAMPOS

O prefeito João Campos tem sua gestão considerada ótima ou boa por 70% dos entrevistados na pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira.

De acordo com o levantamento, 25% dos entrevistados consideram o governo municipal regular, enquanto 4% acham ruim ou péssimo e 1% não sabe.

O índice de aprovação em 70% é combustível para o PSB cogitar o lançamento de candidatura do prefeito a governador em 2026, em caso de vitória em outubro. Por causa da possibilidade, João Campos colocou seu amigo e ex-chefe de gabinete Victor Marques (PC do B) como vice na chapa, preterindo o PT.

A oposição tem Daniel Coelho e Gilson Machado como principais candidatos. Estrategistas das duas campanhas apostam no início da propaganda de rádio e televisão, que começa no dia 30, para tentar reverter a ampla margem do prefeito mostrada pelas pesquisas. Já no início, devem partir para uma ofensiva sobre João Campos.

Daniel Coelho tem apontado problemas em áreas como saúde e habitação no começo da campanha. Recentemente, cobrou posicionamento de João Campos sobre eventual disputa para o governo em 2026, enquanto o prefeito não confirma nem nega a hipótese.

Apesar da folga mostrada nas pesquisas, João Campos tem feito críticas a opositores. Em um comício no domingo (18), comparou a oposição no Recife a Copa do Mundo e às Olimpíadas: "Só aparecem de temporada em temporada".

A estratégia de Gilson Machado para tentar chegar a um eventual segundo turno é resgatar eleitores bolsonaristas que sinalizam intenção de votar no prefeito. O ex-ministro do Turismo relembrou, nesta semana, por meio das redes sociais, críticas de João Campos ao PT na campanha eleitoral de 2020 e apontou o que, na visão do candidato do PL, seria uma incoerência do prefeito, agora aliado do partido de Lula.