Ex-marido de Ana Hickmann, Zilu, Babu Santana: veja famosos que vão concorrer às eleições

(FOLHAPRESS) - Prédio de 24 andares com serviços totalmente voltados à comunidade LGBTQIA+, programa de defesa a homens violentados por suas mulheres, cartilha antidrogas nas escolas.

Essas são algumas das propostas de celebridades, subcelebridades e artistas de variados espectros ideológicos que vão concorrer às eleições municipais deste ano.

Pelo menos cinco deles são ex-participantes de reality shows como A Fazenda, A Grande Conquista e Big Brother Brasil. Na lista de aspirantes a um cargo político há também jornalistas, apresentadores de TV, ex-atletas, ex-cônjuges de celebridades e algumas figurinhas repetidas de pleitos anteriores.

*

Alexandre Frota (PDT) - Cotia (SP)

Frustrado por ter perdido a eleição para deputado estadual em 2022, Alexandre Frota, que já foi deputado federal, agora tenta uma vaga na câmara dos vereadores de Cotia, região metropolitana de São Paulo. Ele promete investir em saúde e na segurança pública da cidade. Famosa pelos bairros povoados pelas classes A e B paulistanas, Cotia está, segundo o candidato, "abandonada e sofrendo com assaltos".

Ele diz à reportagem que pretende reforçar o efetivo da guarda municipal e construir uma delegacia da mulher. "Não tem nenhuma na cidade", afirma o candidato, que é filiado ao PDT desde o início deste ano. Frota iniciou sua carreira política no Partido Social Liberal (PSL), mesma legenda pela qual Jair Bolsonaro elegeu-se presidente, em 2018.

Questionado sobre sua atual relação com a família do ex-mandatário, Frota evita falar sobre o ex-presidente, de quem foi aliado, mas diz que Eduardo Bolsonaro, filho do capitão, tem uma "paixão recolhida" por ele. "Toda noite ele deita pensando em mim, não consegue me esquecer. Sempre que fala a meu respeito, coloca a questão sexual no meio. Acho que ele sonha comigo e sente prazer."

Alexandre Corrêa (Avante) - São Paulo

"Acho que sou o único candidato a vereador do Brasil com a pauta do direito dos homens", diz à reportagem Alexandre Corrêa, ex-marido de Ana Hickmann, acusado por ela de agressão. Não são raros os vídeos postados nas redes em que Alexandre aparece tratando a ex-mulher com desdém, chamando sua atenção para possíveis desleixos e defeitos em sua aparência.

Em sua campanha, ele sai em defesa dos homens oprimidos e maltratados por suas esposas. "Existe uma deterioração da figura masculina. Um homem que sofre violência doméstica ou psicológica de sua companheira é maltratado nas delegacias. O homem virou um pária social", afirma.

Suas principais propostas são reeducar as delegacias e criar uma "defensoria particular" com advogados a valor social para custear a defesa de "homens de bem" que foram "vítimas de denúncias falsas".

Cristina Prochaska (PSOL) - Ubatuba (SP)

A atriz e apresentadora tenta eleger-se prefeita em Ubatuba, no litoral paulista. Sua candidatura tem como base a pauta ambiental, como a luta pela preservação de áreas de mata atlântica e leis de combate à privatização das praias.

Cristina teve trabalhos importantes na TV -ela foi do elenco de "Vale Tudo" (1988) e "Que Rei Sou Eu?" (1989)- e participou, involuntariamente, de uma das mais hilariantes gafes das coberturas de Carnaval da televisão. Foi o famoso episódio do "Fecha na Prochaska": Ela fazia reportagens em um baile carnavalesco na Band, em 1984, junto com Otávio Mesquita, quando, já de madrugada, uma mulher entrou seminua à frente da câmera e começou a rebolar ostensivamente, sensualizando de topless e fio-dental.

Pelo rádio, o diretor do programa, tenso com a situação, pediu ao cinegrafista para desviar a câmera da mulher. "Fecha na Prochaska! Fecha na Prochaska!", exasperou-se, pelo rádio. O profissional da imagem entendeu outra coisa e, em vez de focar na atriz, deu um zoom na zona genital da moça.

Sérgio Hondjakoff, o Cabeção (Cidadania) - Rio de Janeiro

Após superar a dependência química, o intérprete do personagem Cabeção, da série teen Malhação, diz querer usar sua vivência para ajudar a libertar outras pessoas do vício e implementar programas de prevenção contra a entrada de drogas nas escolas.

Ele promete fiscalizar o trabalho de instituições de recuperação de dependentes, para que essas pessoas possam ser tratadas e reinseridas na sociedade. O ator também tem projetos na cultura, como a criação de Casas da Cultura e festivais comunitários.

Lucia Gagliasso (PL) - Rio de Janeiro

A mãe do ator Bruno Gagliasso, ator e ativista de esquerda, e de Thiago Gagliasso, deputado estadual e ativista de direita, quer ser vereadora no Rio de Janeiro. Apadrinhada de Jair Bolsonaro, Lucia foi procurada pela reportagem para falar sobre sua candidatura, mas não respondeu. Em suas redes, ela defende a liberdade de expressão.

Babu Santana (PSOL) - Rio de Janeiro

Ator e ex-BBB, Babu Santana "sempre foi militante de esquerda", como ele mesmo se define, mas é a primeira vez que decide concorrer a um cargo político. Formado pelo projeto Nós do Morro, da favela do Vidigal, no Rio de janeiro, ele vê na câmara municipal uma oportunidade de lutar pela arte e pela cultura, principalmente nas periferias.

"A favela é potência", diz Babu à reportagem. Se eleito, pretende se inserir na Comissão de Cultura da Câmara e retomar o Plano Municipal de Cultura, que é debatido há anos mas nunca foi votado. "A cultura é tão fundamental quanto comida. Arte e cultura fomentam muita coisa em aspectos humanos, econômicos e estruturais."

Léo Áquilla (MDB) - São Paulo

Léo Áquilla, ex-A Fazenda e ex-repórter da Record e da RedeTV!, tem como proposta central criar a Casa Arco-Íris, um prédio de 24 andares voltado à população LGBTQIA+. A jornalista, que foi coordenadora de Políticas LGBT+ na secretaria de Direitos Humanos da prefeitura de São Paulo, hoje acredita que é preciso uma pasta específica para as demandas da comunidade.

"Ter uma mísera coordenação é ineficaz. São Paulo é a maior cidade LGBT da América Latina", diz. O edifício que ele imagina seria um complexo com delegacia, teatro, centros de saúde básica e saúde mental e centro voltado a idosos LGBTs. "Além disso, vai fomentar o turismo, todos os LGBTs do mundo vão querer vir a São Paulo conhecer a Casa Arco-Íris". Léo, que já chefiou o gabinete de Thammy Miranda, hoje disputa com ele uma cadeira na câmara dos vereadores.

Thammy Miranda (PSD) - São Paulo

Vereador desde 2020 em São Paulo, Thammy tenta a reeleição neste ano. O filho de Gretchen quer continuar seu trabalho na área da saúde, focado em pacientes diabéticos.

Zilu Camargo (União) - São Paulo

Ex-mulher de Zezé Di Camargo, Zilu passou a se envolver com a pauta da violência contra a mulher a partir de seu podcast Café com Respostas. "Conheci vítimas que levaram surras e quase foram mortas por seus companheiros", disse à reportagem.

"É inaceitável que os crimes de feminicídio continuem crescendo. Não podemos nos acostumar com isso", diz. Entre suas principais propostas estão ampliar a quantidade de abrigos sigilosos para vítimas de violência e estender o aplicativo Botão do Pânico.

Mário Gomes (Republicanos) - Rio de Janeiro

Galã de novelas dos anos 1970 e microempreendedor (ele tem uma barraca de sanduíches numa praia da zona oeste do Rio), Mário Gomes tenta pela primeira vez uma vaga na câmara dos vereadores do Rio. Em seu site, o ator promete melhorar a qualidade da educação pública na cidade e proteger o meio ambiente.

Cláudia Baronesa (Republicanos) - São Paulo

Mãe de MC Gui e ex-participante dos realities Power Couple e A Grande Conquista, ambos da Record, Baronesa agora quer uma vaga na câmara dos vereadores de São Paulo. Sua principal pauta é a segurança nas escolas e creches. Em suas redes sociais, ela fala sobre implantar "totens de monitoramento" equipados com câmeras e alertas sonoros.

Marcos Oliver (PSD) - São Paulo

Ex-ator do Teste de Fidelidade, Marcos Oliver, que também já fez dois realities da Record -A Fazenda e A Grande Conquista-, tem a pauta do déficit habitacional. Nas redes sociais, ele alerta para o aumento da população em situação de rua na capital paulista, que chegou a mais de 80 mil este ano, e defende ampliar os programas de acolhimento e moradia popular.

Marquito (Republicanos) - São Paulo

O humorista Marquito, ex-assistente de palco do Programa do Ratinho (SBT), já foi vereador em São Paulo e agora tenta a reeleição pelo Republicanos.

Leia Também: Preta Gil apresenta TVZ de casa em meio a novo tratamento contra câncer