Em live com Boulos, Lula conta: 'Esperei um milagre para avião não cair'

Durante uma live com o candidato à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), nesta quinta-feira, 3, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) compartilhou um relato marcante sobre o incidente no avião presidencial ocorrido na última segunda-feira. Em meio à conversa, o presidente revelou que, durante as horas de tensão a bordo, refletiu profundamente sobre sua vida e aguardou por um "milagre" enquanto o problema técnico na aeronave não era resolvido.

Lula descreveu o episódio com emoção: "Eu pensei muito na minha vida, porque fiquei quatro horas e meia dentro de um avião, esperando um milagre de Deus para que ele não caísse. Eu pensei em você, Boulos, no povo de São Paulo, nas pessoas humildes deste país", relatou.

O incidente aconteceu logo após o avião, um Airbus A319, decolar da Cidade do México, onde o presidente havia participado da posse de Claudia Sheinbaum como presidente do país. A aeronave apresentou uma pane técnica e precisou sobrevoar a região por cerca de cinco horas para queimar combustível e alcançar o peso necessário para um pouso seguro.

Além de Lula, o voo transportava outras autoridades, como a primeira-dama Janja da Silva, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, indicado para presidir a autarquia. As senadoras Soraya Thronicke (União-MS) e Teresa Leitão (PT-PE) também estavam a bordo.

