PF prende 24 pessoas por compra de votos em Nilópolis, na Baixada Fluminense

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A PF (Polícia Federal) prendeu em flagrante 24 pessoas sob suspeita de tentativa de compra de votos, em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Os suspeitos atuavam na eleição municipal como cabos eleitorais de um candidato a prefeito, que não teve o nome divulgado.

A ação ocorreu em um imóvel utilizado pelo candidato para efetivar a compra dos votos. Segundo a PF, durante a busca feita no local, os policiais apreenderam R$ 63 mil, em espécie, um carro adesivado com propaganda do candidato e uma pistola com dois carregadores. Além disso, os policiais encontraram uma lista com nome de eleitores que supostamente receberiam para vender seus votos.

Os suspeitos foram encaminhados à Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro. Eles vão responder pelos crimes de associação criminosa, corrupção eleitoral e lavagem de dinheiro.