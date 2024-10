Boulos diz que Nunes tem 'carisma de um guarda-noturno'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em um encontro com personalidades do esporte na tarde desta quinta-feira (17), o candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) comparou o carisma do seu adversário na eleição, o prefeito Ricardo Nunes, ao de um guarda-noturno.

"O nosso adversário, por não ter projeto, por não ter ideias, por não ter visão, ele reúne a máquina. Mas a empolgação, o carisma. É o carisma de um guarda noturno, com todo o respeito aos guardas-noturnos de São Paulo e do Brasil", disse Boulos, diante de uma plateia com dezenas de pessoas e debaixo de um viaduto na região central da capital.

A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, acompanhava o discurso, assim como o ex-narrador Osmar Santos.

O candidato do PSOL, que costuma ser associado por seus adversários às invasões de imóveis, lida com rejeição na área de segurança.

Ele fez a comparação no momento em que criticava a postura do prefeito, que desistiu durante a madrugada de ir ao debate promovido por Folha, UOL e RedeTV.

O encontro virou uma sabatina do psolista e, na tarde desta quinta-feira, ele voltou a chamar o prefeito de covarde.

"São Paulo não tolera gente covarde. E alguém que quer ser prefeito de São Paulo e foge de debate foge de responsabilidade", disse.