Sem espaço no iPhone? Aqui tem algumas dicas para ficar mais 'leve'

Depois de alguns anos tirando fotos e gravando vídeos com o iPhone, é natural perceber que está ficando sem espaço no armazenamento interno, uma situação estressante que obriga os usuários a gerenciar cuidadosamente o que desejam apagar ou manter.

Também pode ser um momento para transferir todos os arquivos mais pesados para um computador, um processo demorado para o qual nem todos têm paciência. Felizmente, existem pequenas coisas que você pode fazer para economizar espaço de armazenamento no iPhone e que permitirão que você passe mais tempo sem ter que apagar fotos da sua galeria.

Abaixo, você pode conhecer alguns desses truques:

Configurações da câmera

Alterar a resolução e a taxa de quadros dos seus vídeos pode ter um grande impacto no tamanho do arquivo. Se você estiver gravando vídeos em 4K, é natural que fique sem espaço mais rapidamente do que se gravasse apenas em 1080p. É um detalhe importante a se considerar.

Você precisa de todas as fotos?

Você é uma daquelas pessoas que gosta de tirar várias fotos do mesmo momento para garantir que tenha uma com a melhor qualidade possível? Não há nada de errado com isso, mas lembre-se de apagar as outras que decidir não usar.

Use o iCloud

Você não precisa manter todas as fotos e vídeos armazenados no iPhone. Se não quiser transferi-los para um computador para tê-los sempre acessíveis, considere carregá-los para o iCloud, onde você tem um limite de 5 GB que pode usar gratuitamente.

Apague aplicativos desnecessários

Será que você usa todos os aplicativos que tem instalados? Sempre é possível economizar espaço removendo aplicativos desnecessários e que certamente você só usou uma ou duas vezes, não justificando mantê-los instalados no iPhone.

Elimine música

Os usuários de serviços de streaming sabem como é útil fazer download de álbuns ou playlists para ouvir offline. No entanto, já pensou se continua ouvindo todos os que tem disponíveis para ouvir offline? Considere eliminar alguns deles.

Limpe outros tipos de armazenamento

Por último, mas não menos importante, de tempos em tempos, você deve excluir dados que não usa, como cache do sistema, lixo de software ou até dados de aplicativos instalados que não usa com tanta frequência.

