Apple reconhece existência de problema nos iPhones e iPads

A Apple admitiu a presença de um erro em dispositivos como o iPhone, o iPad e o iPod Touch, que afeta as restrições parentais da funcionalidade Screen Time.

Esse erro em particular afeta a capacidade dos pais de estabelecerem remotamente os horários em que seus filhos não podem usar os dispositivos, conhecido como Downtime. No entanto, a Apple afirmou que está trabalhando em uma solução para o problema.

"Awareness de que alguns usuários estão notando um problema em que as configurações do Screen Time estão sendo redefinidas. Levamos esses relatos muito a sério e temos trabalhado em atualizações para melhorar a situação", afirmou a Apple, conforme relatado pelo The Wall Street Journal.

