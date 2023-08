Apple poderá lançar novas versões do iPhone 14

Há alguns meses que estão circulando rumores sobre a possibilidade de os aparelhos da série iPhone 15 receberam um conector USB-C em vez do tradicional Lightning.

No entanto, estão sendo compartilhadas agora novas informações que indicam que esta mudança também poderá abranger dois celulares já lançados pela Apple.

A informação foi compartilhada pela página @aaronp613 na X (ou Twitter) e que aponta seis modelos ainda não lançados do iPhone que surgiram no código da versão beta do sistema operativo tvOS 17. Enquanto quatro desses modelos referem-se aos dispositivos da série iPhone 15, os restantes dois dizem (supostamente) respeito ao iPhone 14 e iPhone 14 Plus.

Especula-se que, depois do anúncio da série iPhone 15, a Apple deverá lançar novas versões do iPhone 14 e iPhone 14 Plus com conector USB-C. Dado que os modelos Pro devem deixar de ser comercializados depois de anunciada a série iPhone 15, é provável que estes dois modelos da série iPhone 14 continuem a ser vendidos no mercado durante mais tempo. Assim sendo, é possível que a Apple os queira manter relevantes substituindo o conector Lightning por um USB-C.

Naturalmente, todas estas informações e conclusões são de momento ainda especulação, pelo que só teremos a certeza quando a Apple anunciar os seus planos oficialmente.

