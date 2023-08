Instagram pode se tornar um rival mais sério para o TikTok e YouTube

O Instagram confirmou ao site TechCrunch que está trabalhando na possibilidade de criar vídeos Reels com uma duração de até dez minutos, um aumento significativo em comparação com o limite anterior de três minutos para os Reels.

Essa nova funcionalidade foi inicialmente descoberta pelo desenvolvedor Alessandro Paluzzi, que compartilhou imagens do protótipo em sua página na rede social X (ou Twitter).

É importante ressaltar que esse aumento na duração dos Reels poderá tornar o Instagram um concorrente mais robusto em relação a outras plataformas de vídeo, como o TikTok e o YouTube.

#Instagram is working on the ability to create #Reels up to 10 minutes long pic.twitter.com/jQTUM9fPsM