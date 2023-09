SpaceX teria emprestado dinheiro a Elon Musk para comprar Twitter

Uma notícia divulgada pelo site The Wall Street Journal afirma que a SpaceX teria emprestado 1 bilhão de dólares ao seu fundador e CEO, Elon Musk, em outubro do ano passado - quando o empresário adquiriu o Twitter (conhecido hoje como X).

A publicação não conseguiu relacionar o empréstimo da SpaceX à compra do Twitter mas, tendo em conta que Musk recorreu a vários investidores para completar a aquisição - no valor de 44 bilhões de dólares - é possível que os dois acontecimentos tenham alguma relação.

A publicação aponta ainda que Musk pagou o montante devido à SpaceX (com juros) no mês seguinte, pelo que a agência espacial não foi prejudicada. Vale também recordar que a SpaceX é uma empresa privada na qual Elon Musk detém 42% e conta com 79% do poder de voto.