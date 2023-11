iPhone em risco? Apple avisa líder da oposição ao governo da Índia

A Apple avisou o líder do principal partido de oposição na Índia, Rahul Gandhi, de que seu iPhone poderia ser alvo de um ciberataque apoiado por um estado. A empresa recomendou que ele ativasse o modo Lockdown para proteger o dispositivo.

O aviso da Apple foi compartilhado pelo site TechCrunch, que também informou que outros líderes políticos da oposição também foram avisados. A publicação observou que a Apple pode ter se colocado em uma posição delicada ao fazer esses avisos.

No aviso, a Apple disse que o ciberataque a Rahul Gandhi seria realizado com apoio de um estado, deixando em aberto a possibilidade de ser uma iniciativa do governo liderado pelo primeiro-ministro Narendra Modi.

Se a acusação se confirmar, é improvável que a Apple continue a contar com o mesmo nível de cooperação do governo indiano para crescer no mercado local.

Leia Também: Apple aposenta Touch Bar nos novos MacBook Pro