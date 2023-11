Apple aposenta Touch Bar nos novos MacBook Pro

Os fãs da Apple e dos MacBook Pro podem ter notado que a empresa abandonou uma das funcionalidades mais emblemáticas do modelo em seus novos lançamentos: a Touch Bar.

Trata-se de uma barra OLED sensível ao toque que mudava de interface de forma dinâmica para apresentar diferentes atalhos de acordo com a escolha do usuário. A Apple apresentou a Touch Bar em 2016 com a linha MacBook Pro, mas, com o lançamento anunciado na segunda-feira (30), parece que a empresa decidiu finalmente aposentar a funcionalidade.

Vale ressaltar que os MacBook Pro eram os únicos notebooks com acesso à Touch Bar. Apesar de muitos pedidos para que a funcionalidade fosse introduzida nos MacBook Air e em outros acessórios para Mac, a Apple manteve a Touch Bar como um exclusivo dos MacBook Pro.

Especula-se que essa inconsistência pode ter sido o motivo pela falta de popularidade da Touch Bar, que, com os MacBook Pro de 2023, passa definitivamente à história.

