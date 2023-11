Nova patente da Nintendo exibe (potencial) futuro console

A Nintendo teria submetido para aprovação uma nova patente que, de acordo com as imagens que já circulam, parece representar um console portátil semelhante à DS e 3DS que a marca comercializou no passado.

A patente, submetida no final de 2022, foi compartilhada pelo site Game Rant e surge num momento em que começam a circular vários rumores sobre o sucessor do Switch. No entanto, o console parece-se mais com um portátil do que uma continuação do design híbrido do Switch.

Vale destacar o fato de a Nintendo ter submetido esta patente não significa que a empresa pretenda lançar um console neste formato, sendo apenas uma forma de garantir o futuro de potenciais novos produtos.

No que diz respeito ao sucessor do Switch, esperado para o próximo ano de 2024, acredita-se que já tenha o design ‘fechado’ e esteja muito perto de ser revelado oficialmente.