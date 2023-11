Meta e Instagram anunciam mudança nas mensagens privadas

O fundador e CEO da Meta, Mark Zuckerberg, e o responsável pelo Instagram, Adam Mosseri, anunciaram nesta quarta-feira (8) que a rede social está testando uma nova função nas mensagens privadas.

A nova função permitirá que os usuários desativem os recibos de leitura, que são as notificações que mostram quando uma mensagem foi lida pelo destinatário. Essa função já está disponível no WhatsApp, e é uma das mais pedidas pelos usuários do Instagram.

Segundo Zuckerberg, a mudança tem como objetivo criar um ambiente menos tóxico e que proteja mais a privacidade dos usuários. "Muitas pessoas nos disseram que querem ter mais controle sobre quem pode ver quando elas leram uma mensagem", disse ele em um post no Facebook.

A nova função ainda está em fase de testes, e deve ser lançada para todos os usuários do Instagram em breve.

