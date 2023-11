Waze vai avisar condutores de vias com histórico de acidentes

O Waze anunciou que vai lançar uma nova funcionalidade que avisará os condutores caso estejam a circular numa via com histórico de acidentes. O aviso será enviado antes de o condutor chegar ao trecho da via em questão, e incluirá uma recomendação para que ele diminua a velocidade e preste mais atenção.

O aviso será gerado com base em dados fornecidos pela comunidade de usuários do Waze, que podem relatar acidentes que presenciaram ou ouviram falar. Além disso, o Waze também usará dados de inteligência artificial para analisar características da via, como elevação, densidade de trânsito e outras que podem contribuir para o risco de acidentes.

Segundo o Waze, a nova funcionalidade tem o objetivo de ajudar os condutores a dirigir de forma mais segura, evitando acidentes. A previsão é que a funcionalidade seja lançada em breve.

