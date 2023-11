Novo iPhone SE no horizonte? Veja as novidades!

Há algum tempo que vemos rumores circulando sobre uma nova geração do iPhone SE, o único telefone compacto do catálogo da Apple que teve seu último modelo lançado em março do ano passado.

O site MacRumors acredita ter conhecimento das novidades que a Apple apresentará com a quarta geração do iPhone SE, destacando que o dispositivo terá um novo design e que, à semelhança dos novos celulares da Apple, não terá qualquer botão Home.

As informações disponíveis indicam que o novo iPhone SE terá semelhanças com o iPhone 14, com as dimensões sendo bastante próximas do modelo com 6.1 polegadas. Todavia, ao contrário do iPhone 14, este novo iPhone SE teria apenas uma câmara traseira de um único sensor e não dois.

Está também previsto que o novo iPhone SE deixe de ter sensor de impressões digitais Touch ID e passe a ter como única opção de segurança biométrica o sistema de reconhecimento facial Face ID.

Apesar de alguns rumores referirem que a quarta geração do iPhone SE poderá ser lançado em 2024, a publicação norte-americana afirma que os fãs da Apple podem esperar por este lançamento apenas para 2025.