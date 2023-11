Usuários reclamam de arquivos desaparecidos no Google Drive

Alguns usuários do serviço de armazenamento na ‘cloud’ da Google, o Drive, estão reclamando do desaparecimento repentino de alguns arquivos e pastas nas respectivas contas.

Agora, segundo o site 9to5google, a gigante tecnológica reconheceu o problema no aplicativo para ‘desktop’ do Google Drive. “Estamos investigando reclamações de uma questão que impactam um conjunto de usuários do Drive para ‘desktop’ e vamos manter vocês informados com mais atualizações”, pode ler-se no comunicado da Google.

Naturalmente, este é um problema digno de nota para os usuários do Google Drive que, em alguns casos, perderam o equivalente de anos de dados armazenados. Um usuário específico diz ter perdido todos os dados de uma tabela que mantinha atualizada, com a última versão guardada a ser de janeiro de 2019.