Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, anuncia que tem tumor no esôfago

BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - O ex-presidente do Uruguai José "Pepe" Mujica, 88, anunciou nesta segunda-feira (29) que está com um tumor no esôfago. Mujica deixou a Presidência em 2015 e ainda é considerado uma das principais referências dos setores de esquerda na região.

O comunicado sobre sua doença foi feito pelo próprio Mujica em uma entrevista coletiva com a participação de ativistas na qual disse que o diagnóstico foi feito na última semana durante exames de rotina.

Ainda que tenha demonstrado resiliência, uma das principais figuras da polícia uruguaia alertou para sua condição de saúde. Segundo ele, quimioterapia ou cirurgia são opções pouco prováveis dado que tem uma doença imunológica que carrega desde a juventude e que afeta o funcionamento dos rins.

"Mais de uma vez a morte rondou minha cama, mas eu fui protegido. Desta vez parece que ela vem com a foice em punho", disse Mujica em frente a bandeiras do MPP (Movimento Participação Popular), que lidera. "Veremos o que acontece."

"Enquanto puder, seguirei militando e entretido com minhas verduras", seguiu ele, que se dedica à agricultura em sua casa. Mais informações em breve.