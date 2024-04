OpenAI poderá ajudar a Apple a tornar o iPhone mais inteligente

Apple intensifica negociações com OpenAI para levar IA ao iOS 18

Nos últimos meses, rumores davam conta de conversas entre a Apple e duas empresas de tecnologia de inteligência artificial (IA): OpenAI e Google. O objetivo seria integrar suas soluções no iOS 18, o próximo sistema operacional do iPhone.

Agora, a Bloomberg informa que a Apple intensificou as negociações com a OpenAI, buscando entender as condições para integrar seus serviços na próxima grande atualização do iPhone.

Embora ainda não haja um acordo firmado, a proximidade do anúncio do iOS 18, previsto para junho durante o evento WWDC, indica que novidades podem surgir em breve.

Possíveis impactos da integração da IA no iOS 18:

Assistente Siri mais inteligente: A IA da OpenAI poderia aprimorar as capacidades do Siri, tornando-o mais intuitivo e capaz de realizar tarefas complexas com mais naturalidade.

Recursos de IA em aplicativos nativos: A integração da IA poderia trazer recursos inovadores para aplicativos como Fotos, Câmera e Mapas, otimizando a experiência do usuário.

Novos recursos de acessibilidade: A IA pode ser utilizada para desenvolver ferramentas que auxiliem pessoas com deficiências, tornando o iPhone ainda mais acessível.

