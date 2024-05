Clássico do Game Boy está disponível para os jogadores de Switch

A Nintendo anunciou que os assinantes do Switch Online agora têm acesso a mais três jogos, todos lançados originalmente no Game Boy.

O destaque principal é para o 'Super Mario Land', lançado originalmente em 1989, o primeiro grande título da franquia do mascote oficial da Nintendo a ser lançado em um console portátil. Além disso, também estão disponíveis para jogar o 'Alleyway' e o 'Baseball'.

Esses três títulos foram adicionados nesta terça-feira, dia 14, e estão disponíveis para todos os membros do Switch Online.

