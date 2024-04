Funkeiro é preso acusado de vender "iPhones de argila" em Belo Horizonte

MC Dugaaoo, funkeiro com quase 300 mil seguidores nas redes sociais, foi preso nesta quinta-feira (25) em Belo Horizonte, acusado de extorsão. O crime aconteceu no bairro Barreiro, onde o suspeito vendeu dois "iPhones" feitos de argila para um casal por R$ 13 mil.

A Operação João de Barro, realizada pela Polícia Civil de Minas, prendeu o suspeito após investigações que indicaram a venda dos falsos iPhones. A vítima, um homem de 36 anos, havia negociado a compra dos aparelhos online e, ao se encontrar com o vendedor para a entrega, foi ameaçada por MC Dugaaoo.

Segundo informações da 1ª Delegacia de Polícia Civil Barreiro, o funkeiro, que estava armado, exigiu que a vítima realizasse o pagamento via PIX sob a ameaça de violência. Após a transferência do dinheiro, o suspeito fugiu do local. Ao abrir as caixas, o casal descobriu que os iPhones eram, na verdade, pedaços de argila.

Em coletiva de imprensa, os delegados Gislaine Rios e Gabriel Teixeira informaram que, apesar de negar o crime, MC Dugaaoo não devolveu o dinheiro à vítima e sacou o valor assim que o recebeu. Segundo os delegados, diversos elementos indicam que o funkeiro agiu com extorsão.

Até o momento, a polícia não tem informações sobre outras vítimas do golpe. MC Dugaaoo foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.

