Queda de teto durante show fere 46 em João Pessoa

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - A queda do teto de uma casa de shows deixou 46 pessoas feridas neste domingo (28) em João Pessoa, capital da Paraíba.

A estrutura de madeira e telhas caiu durante a apresentação do cantor Gustavo Sagaiz no espaço Up Garden, onde acontecia um evento em comemoração ao aniversário do artista, incluindo a apresentação de outros músicos.

O Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa informou que 23 homens e 23 mulheres, com idades entre 17 e 46 anos, foram encaminhados para atendimento.

Para lidar com a alta demanda, o hospital precisou acionar o plano de contingência para desastres. Duas pessoas ainda permanecem internadas, uma em estado estável e outra na UTI.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, a casa de shows não tinha autorização para este tipo de eventos, e já tinha recebido uma autuação prévia. "Ela foi notificada em dezembro, e após essa notificação não nos procuraram para sanar as irregularidades", disse a assessoria à reportagem.

Agentes da Polícia Civil foram até o local do acidente nesta segunda-feira (29) para fazer a perícia, acompanhados de representantes do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba,

Segundo o Corpo de Bombeiros, a estrutura havia sido construída recentemente e não tinha a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), que define os responsáveis técnicos pela execução de obras.

O cantor Gustavo Sagaiz, que promovia a festa "Vibe do Sagaiz", se pronunciou nas redes sociais primeiro em texto. "Posso até estar bem fisicamente mas mentalmente estou vivendo um pesadelo", disse.

Em seguida, postou um vídeo lamentando o ocorrido. "Resolvi colocar a cara, mesmo contra a vontade de todo mundo. Todo mundo falou 'conversa com o advogado antes, vê o que é que pode fazer', mas eu não tenho motivo para me esconder."

Ele cobrou um posicionamento da casa Up Garden, que não se manifestou sobre o caso. A reportagem não conseguiu entrar em contato com a empresa.