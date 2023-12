Novo PlayStation 5 deverá ser 60% mais potente do que modelo atual

Há novos rumores circulando sobre o PlayStation 5 Pro, uma versão mais potente do console da Sony que deve ser lançada em 2024.

De acordo com Jeff Grubb, um jornalista especializado em jogos, várias produtoras já estão recebendo kits de desenvolvimento do PlayStation 5 Pro. Grubb também afirma que a novo console contará com uma GPU com uma solução proprietária semelhante ao DLSS da Nvidia, o que proporcionará um desempenho 60% superior ao da PlayStation 5 atual.

Além disso, o PlayStation 5 Pro também deve contar com recursos de machine learning para melhorar a qualidade das imagens, permitindo que os jogos sejam executados em resoluções mais altas.

Ainda não há informações oficiais sobre o PlayStation 5 Pro, mas os rumores indicam que o console deve ser uma opção interessante para quem busca uma experiência de jogo mais avançada.

Leia Também: Vai ter de esperar um pouco mais pela chegada de 'Fallout' à nova geração