Bitcoin na bolsa? Hackers invadem conta e causam caos no X

A confusão foi lançada na rede social X depois da conta oficial da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) ter sido invadida. Os responsáveis pela invasão publicaram uma mensagem dizendo que a SEC havia aprovado a listagem de fundos de Bitcoin.

A mensagem era falsa e foi rapidamente apagada da rede social.

O primeiro a se pronunciar sobre o assunto foi o presidente da SEC, Gary Gensler, em sua conta pessoal no X. "A conta do Twitter da SEC foi comprometida e foi publicado um tweet não autorizado. A SEC não aprovou a listagem e transações de produtos em Bitcoin", disse Gensler.

A situação também foi comentada pelo X. A rede social informou que concluiu a investigação preliminar e concluiu que a invasão não foi resultado de uma falha em seus sistemas. "Um indivíduo não identificado teve controle do número de telefone associado à conta da SEC", disse o X. "Também podemos confirmar que a conta não tinha autenticação de dois fatores ativada quando foi comprometida."

Até mesmo a publicação falsa, que ficou no ar por apenas alguns minutos, levou a uma valorização no preço do Bitcoin. No entanto, o valor da criptomoeda voltou a cair posteriormente.

We can confirm that the account @SECGov was compromised and we have completed a preliminary investigation. Based on our investigation, the compromise was not due to any breach of X’s systems, but rather due to an unidentified individual obtaining control over a phone number…