Amostras de asteroide podem ter 'sementes da vida'

Os investigadores responsáveis pela missão japonesa Hayabusa2, que conseguiu recolher com sucesso amostras do asteroide Ryugu, parecem ter encontrado traços de partículas de cometas - consideradas pela comunidade científica como as ‘sementes da vida’.

Lembrando que a Hayabusa2 terminou de recolher estas amostras em 2019 e iniciou o regresso à Terra em novembro desse ano. A sonda só chegou ao nosso planeta em dezembro de 2020 e estas amostras têm sido estudadas desde então.

Quanto às partículas encontradas nas amostras do Ryugun, diz o site BGR que esta descoberta pode significar a presença de matéria orgânica e, tendo em conta que o asteroide não contém qualquer espécie de atmosfera, as condições certas estão criadas para novidades promissoras.

Leia Também: NASA compartilha foto de amostra de asteroide com 4,5 mil milhões de anos