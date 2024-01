NASA compartilha foto de amostra de asteroide com 4,5 mil milhões de anos

Depois de meses de desenvolvimento de novas ferramentas que permitissem abrir o container com amostras do asteroide Bennu, os engenheiros e investigadores da NASA conseguiram (finalmente) ter acesso ao interior do equipamento e ver o resultado de anos de trabalho da missão OSIRIS-REx.

A NASA compartilhou no seu site oficial uma imagem do container de amostras aberto, a qual permite ver com (excepcional) detalhe as rochas, pequenas pedras e poeira recolhida pela sonda OSIRIS-REx durante o breve contato com o asteroide Bennu - com uma idade estimada de 4,5 mil milhões de anos.

Vale recordar que os investigadores conseguiram recolher uma amostra do Bennu com 70,3 gramas (mais do que os 60 gramas inicialmente previstos) e que já conseguiram detectar presença de carbono e água.

A amostra será agora alvo de uma análise completa ao longo dos próximos dois anos.

© NASA