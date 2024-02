Vision Pro: clientes pedem reembolso à Apple

O Vision Pro foi lançado pela Apple no começo do mês de fevereiro e marcou a entrada da empresa no mundo da realidade virtual aumentada. Nos dias que se seguiram vimos várias pessoas mostrando como usar o Vision Pro, ficando evidente o entusiasmo resultante deste novo gadget.

No entanto, parece que este entusiasmo pode ter esmorecido em alguns dos primeiros compradores e, a julgar pelas publicações nas redes sociais, alguns chegaram a devolver o Vision Pro e a pedir o reembolso.

Uma dessas pessoas foi Collin Michael, criador de conteúdos no YouTube que disse que o peso do Vision Pro era muito grande para que pudesse desfrutar do gadget.

Outro comprador, de nome Farzad, explica na respectiva página na rede social X (ex-Twitter) que a ausência de um teclado e mouse torna o Vision Pro desadequado para tarefas de produtividade. O mesmo utilizador diz que o ecossistema é “inexistente”, apontando para a falta de apps dedicadas. “Não sei o que fazer com isto que não consiga fazer já com o meu iPhone, iPad e notebook”, explica Farzad.

É provável que, ao longo dos próximos meses, os desenvolvedores venham a fortalecer o catálogo de aplicativos para o Vision Pro na App Store. Na verdade, o Vision Pro conta neste momento com mais de mil apps, sendo que no lançamento contava com pouco mais de 600 apps.

