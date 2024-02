Elon Musk faz previsão sobre próximo lançamento do foguete Starship

O líder da SpaceX, Elon Musk, compartilhou uma publicação na rede social X (ex-Twitter) onde apontou uma data para o próximo lançamento do foguete Starship.

“O Starship foi feito para voar e o próximo será lançado em cerca de três semanas, mas recomendo esperar por mais alguns voos de teste antes de entrar a bordo”, escreveu Musk na publicação.

Vale destacar que, antes desta partida, a SpaceX tem ainda de receber a aprovação necessária da Administração Federal de Aviação dos EUA. Só depois de dada a ‘luz verde’ desta entidade é que a SpaceX poderá avançar com o lançamento.

Starship were meant to fly and our next one launches in about 3 weeks, but I recommend waiting for a few more test flights before hopping on board @NICKIMINAJ