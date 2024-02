Zuckerberg compartilha vídeo 'detonando' o Vision Pro da Apple

O cofundador e CEO da Meta, Mark Zuckerberg, compartilhou um vídeo no Instagram onde dá suas opiniões sobre o Vision Pro, os primeiros óculos de realidade virtual e aumentada da Apple que foram lançados no começo do mês.

Apesar de impressionado com a qualidade do Vision Pro, Zuckerberg destacou que a proposta da Meta para este segmento, o Meta Quest 3, cumpre grande parte do mesmo objetivo e por um preço mais convidativo.

“Estou bastante surpreendido que o Quest seja tão melhor para a grande maioria das coisas que leva as pessoas a usarem estes dispositivos, com o diferencial de preço”, notou Zuckerberg. “O futuro ainda não está escrito. A melhor forma de prever o futuro é inventá-lo”.

Vale lembrarr que o Meta Quest 3 está disponível por um preço que começa nos 499 dólares (2.470 reais), enquanto o Vision Pro da Apple vai até aos 3.499 dólares (17.320 euros).

Pode ver abaixo o vídeo na íntegra de Zuckerberg falando sobre o Vision Pro da Apple e onde o compara com o Meta Quest 3.