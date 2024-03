Waze está prestes a estrear seis novas opções

Prepare-se para uma experiência de navegação ainda melhor! O Waze está lançando uma atualização com seis novas funções que tornarão sua viagem mais segura e eficiente.

Rotas em Rotatórias: Diga adeus à confusão nas rotatórias! O Waze agora indica qual via você deve ocupar para a saída desejada, facilitando a navegação em áreas desconhecidas.

2. Alerta de Veículos de Emergência: Seja notificado quando um veículo de emergência (ambulância, bombeiros, etc.) estiver se aproximando. Abra caminho para facilitar a passagem e garantir a segurança de todos.

3. Limite de Velocidade: Mantenha-se dentro do limite de velocidade com notificações mais claras e visíveis no mapa. Evite multas e contribua para um trânsito mais seguro.

4. Lombadas à Frente: Seja alertado sobre lombadas no seu caminho. Reduza a velocidade e evite danos ao seu carro, dirigindo com mais cuidado e atenção.

5. Estacionamento sem Estresse: Encontrar vaga de estacionamento não precisa ser um desafio! O Waze oferece mais informações sobre opções de estacionamento nas proximidades do seu destino.

6. Rotas Habituais Atualizadas: O Waze te informa sobre alterações em suas rotas habituais, como obras de manutenção. Receba sugestões de alternativas para chegar ao seu destino sem atrasos.

Atualização Gradual: A nova versão do Waze está sendo lançada gradualmente para todos os usuários. Se você ainda não tem acesso às novas funções, não se preocupe: elas estarão disponíveis em breve!

