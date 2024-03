Apple pretende lançar MacBook com tela dobrável

Há algum tempo que ouvimos rumores de que a Apple está desenvolvendo um dispositivo de tela dobrável e, de acordo com o analista Ming-Chi Kuo, a empresa encontra-se realmente trabalhando num ‘gadget’ para este segmento.

No entanto, o equipamento de tela dobrável em que a Apple se encontra trabalhando não é um iPhone, mas sim um MacBook. Kuo refere que este MacBook terá uma tela dobrável com 20,7 polegadas e será lançado em 2027.

Há até informações que indicam que a Apple tem procurado negociar com a Samsung e com a LG o fornecimento deste tipo de telas, pelo que estas empresas tecnológicas sul-coreanas podem vir a ser fornecedoras da ‘Empresa da Maçã’ para este segmento.

最近我多次被詢問蘋果是否計劃在 2025 年或 2026 年量產可折疊 iPhone 或 iPad。我的最新調查顯示,蘋果目前唯一有明確開發時程的可折疊產品,只有配備約20.3"顯示器、並預計在2027年量產的MacBook。



