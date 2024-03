Google Chrome terá proteção em tempo real contra sites maliciosos

A Google anunciou que vai reforçar a segurança do seu navegador Chrome, permitindo que ele verifique em tempo real se o site que você está visitando é seguro.

Em uma publicação oficial no blog da empresa, a Google explica que, até agora, o Chrome se baseava em uma lista de sites seguros atualizada entre 30 minutos e 1 hora. No entanto, a empresa percebeu que esses sites só se mantinham ativos por cerca de dez minutos, o que não era suficiente para garantir a segurança dos usuários.

Assim, o Chrome passará a verificar a segurança dos sites em tempo real. "Agora, o modo de proteção padrão para o Chrome no desktop e iOS verificará os sites em relação à lista do Google em tempo real", diz o comunicado. "Se suspeitarmos que um site representa um risco para você ou para seu dispositivo, você verá um aviso com mais informações. Ao verificar os sites em tempo real, esperamos bloquear mais de 25% das tentativas de phishing."

