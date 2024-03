MacKenzie Scott, ex-mulher de Jeff Bezos, vai doar mais R$ 1 bilhão

Após o divórcio do fundador da Amazon, Jeff Bezos, em 2019, MacKenzie Scott decidiu dedicar-se à filantropia e ao trabalho de caridade. Scott, que havia prometido doar 250 milhões de dólares (equivalente a aproximadamente 1,25 bilhão de reais) a 250 organizações sem fins lucrativos, anunciou agora que decidiu aumentar significativamente esse montante.

A organização Yield Giving de MacKenzie Scott anunciou esta semana que vai doar 640 milhões de dólares (equivalente a cerca de 3,22 bilhões de reais) a um total de 361 instituições diferentes - mais do dobro do que havia sido prometido no ano passado. Enquanto 279 organizações receberão 2 milhões de dólares cada uma (aproximadamente 10,06 milhões de reais), outras 82 organizações receberão 1 milhão de dólares (equivalente a aproximadamente 5,03 milhões de reais).

O trabalho filantrópico de MacKenzie Scott tem sido notável desde o divórcio de Jeff Bezos, mas aparentemente não agradou a todos. Um dos descontentes é Elon Musk, que, de acordo com o Business Insider, compartilhou uma publicação na rede social X onde criticou Scott.

“Ex-mulheres super ricas que odeiam os antigos maridos devem ser listadas entre as ‘Razões Que Levaram À Extinção Da Civilização Ocidental’”, escreveu Musk em um tweet posteriormente apagado, mostrando-se contra esse tipo de trabalho de caridade.

Leia Também: Elon Musk diz que tentaram matá-lo duas vezes nos últimos seis meses