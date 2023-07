Spotify faz exposição e cenários imersivos sobre artistas de trap e funk em SP

(FOLHAPRESS) - Uma playlist do Spotify está prestes a ganhar vida com ativações no mundo real. Se trata da Creme, que conta com músicas dos artistas nacionais mais populares do Funk e do Trap, e servirá de base para uma experiência inédita da plataforma de streaming em São Paulo, na Praça das Artes.

Os fãs poderão acessar cenários de clipes, exposições e shows no centro da cidade, onde essa cena musical é forte.

De 11 a 20 de agosto, o público poderá acessar uma exposição de 478 m² com figurinos e acessórios originais de artistas da cena urbana brasileira. Nomes como Matuê, Tasha & Tracie, L7NNON, N.I.N.A, MC Hariel, Azzy, Filipe Ret, Xamã, MC Luanna, Mc Kevin, Ajuliacosta, Teto, Slipmami entre outros estarão em destaque.

Haverá ainda cenários exclusivos de álbuns e clipes, além de fotos e vídeos que destacam marcos desses artistas no Spotify. A entrada para esse evento é gratuita.

Tendo em vista o fomento e reconhecimento desses gêneros musicais, a programação conta com dois dias de shows que vão durar cinco horas. No sábado, 12, artistas como Orochi, BIN e Borges sobem no palco. Já no domingo, 20, a música fica com MC Dricka, MC Don Juan, Vulgo FK e outros.

Os ingressos podem ser adquiridos em ingresse.com e custam R$ 95.

EXPOSIÇÃO CREME

Quando 11/7 e de 13 a 19/7, das 10h às 20h

Onde Praça das Artes - Av. São João, 281ou r. Conselheiro Crispiniano, 37, região central

Preço Grátis

SHOWS CREME

Quando Sáb. (12) e dom. (20), das 16h às 21h

Onde Praça das Artes - R. Conselheiro Crispiniano, 37, centro histórico

Preço R$ 95 (inteira)Link: https://www.ingresse.com/

