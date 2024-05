Botafogo joga futuro na Libertadores diante da LDU no Nilton Santos

O Botafogo recebe a LDU (Equador), a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (8) no estádio Nilton Santos, em jogo fundamental para definir o seu futuro na Copa Libertadores da América.

Ocupando a lanterna do Grupo D da competição continental com apenas três pontos, o Alvinegro precisa vencer para continuar com chances reais de classificação para as oitavas de final. Porém, a equipe de General Severiano tem pela frente um adversário para o qual já perdeu nesta edição da Libertadores (de 1 a 0 em partida disputada em Quito).

Além disso, a equipe comandada pelo técnico português Arthur Jorge terá de lidar com a frustração pelo fim de uma sequência positiva no Campeonato Brasileiro, após a derrota de 2 a 1 para o Bahia no último domingo (5) dentro de casa.

Já a LDU chega ao confronto em bom momento. Após o confronto com o Botafogo pela 2ª rodada da fase de Grupos da Libertadores, a equipe comandada pelo técnico espanhol Josep Alcácer disputou cinco partidas (com uma derrota, um empate e três vitórias) consecutivas.

Porém, o time do Equador terá de lidar com o desfalque de peças importantes: o meia Sebastian González, o goleiro Gonzalo Valle e o zagueiro Richard Mina.

