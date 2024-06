Dois morrem em queda de avião em Sorriso (MT)

FRANCISCO LIMA NETO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião de pequeno porte caiu na cidade Sorriso, no Mato Grosso, na manhã desta sexta-feira (7), causando duas mortes, de acordo com a Polícia Militar.

As vítimas, ainda não identificadas, seriam o piloto e um passageiro, segundo a corporação.

O avião pegou fogo após a queda e as vítimas morreram carbonizadas.

De acordo com as informações da PM, que atende a ocorrência juntamente com o Corpo de Bombeiros, o avião teria caído cerca de 10 minutos depois de decolar de uma fazenda na região.

Ainda não se sabe as causas da queda do avião. A aeronave, matrícula PP-DUN, é da fabricante Piper Aircraft, 2012, modelo PA-46-500TP, com capacidade para seis pessoas, sendo cinco passageiros e o piloto. Ela tem licença para serviços aéreos privados, sem permissão para táxi aéreo.

A FAB (Força Aérea Brasileira) afirmou que investigadores do Seripa VI (Sexto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), órgão do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), foram acionados para a investigação do acidente.

OUTRO CASO

Duas pessoas morreram na queda de um avião bimotor na região de Joinville, em Santa Catarina, na tarde de segunda-feira (3), de acordo com o Corpo de Bombeiros.

A Polícia Científica de Santa Catarina informou que, a partir de impressões digitais, identificou uma das vítimas, Antônio Augusto de Castro Santos, e que os exames para identificar a segunda vítima estão em andamento.

Segundo a corporação, o bimotor, modelo Baron 95-B55, matrícula PS-BDW, saiu de Governador Valadares (MG) pouco depois das 14h e tinha previsão de pouso em Florianópolis (SC) três horas depois.

Porém, por motivo desconhecido, ela optou por descer no aeroporto de Joinville, onde acabou arremetendo, vindo posteriormente a cair na localidade de Barrancos, na região limítrofe entre os municípios de Itapoá e Garuva, afirmou o Corpo de Bombeiros.