Globo vai falar de k-pop e terá k-drama dentro de próxima novela das sete; conheça

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Próxima novela das sete da Globo, "Volta por Cima" vai usar a cultura da Coréia do Sul, que explodiu em popularidade nos últimos anos, para atrair a audiência e agradar um público mais jovem que assiste ao horário.

No folhetim, a irmã mais nova da protagonista Madá (Jéssica Ellen) será uma fanática por grupos de k-pop, como Blackpink, BTS, TWICE, NewJeans, entre outras. Canções farão parte da trilha sonora.

Ao mesmo tempo, a adolescente vai fazer parte de uma espécie de "k-drama" dentro da produção. O k-drama se assemelha ao dorama, mas este último é produzido no Japão. Trata-se de produções focadas em um núcleo enxuto de personagens, e que são carregados romance e comédia, se assemelhando a linguagem de novela.

Diretor artístico de "Volta por Cima", André Câmara conversou com a Folha de S.Paulo na última segunda-feira (22) nos Estúdios Globo, e comentou que a ideia de colocar a cultura da Coréia do Sul na novela foi da própria autora da trama, Claudia Souto.

"Os k-dramas dialogam diretamente com o público jovem. Mas não só, porque em algum momento eu li que boa parte também do público que assiste o K-drama são pessoas de 30, 40 anos, além dos jovens. Acho que foi um golaço da Cláudia. E traz exatamente esse colorido. É um universo que dialoga bastante com o horário das sete. A coisa romântica, água com açúcar", comenta.

"Volta por Cima" tem estreia marcada para o dia 30 de setembro, e vai substituir "Família é Tudo". A novela vai contar a história de Madá, uma jovem mulher batalhadora que teve que adiar seus sonhos pessoais para ajudar no sustento da família.

Apesar das dificuldades, ela não esmorece diante das lutas diárias e vislumbra no empreendedorismo o caminho para um futuro mais próspero. Jorge, apelidado de Jão (Fabrício Boliveira), é aquele jovem que começou como trocador de ônibus, se esforçou para conquistar o sonhado diploma de administração e agora almeja um cargo melhor na empresa, mas é preterido pela indicação de um amigo da mulher do patrão.

A ideia da produção é mostrar que Madalenas e Jãos existem aos milhares no Brasil: pessoas que buscam diariamente uma vida melhor para si e suas famílias e precisam "se virar" diante dos desafios que o destino traz.

Na trama, os protagonistas Madalena, a Madá, e Jorge, o Jão, se aproximam em função de uma fatalidade que muda para sempre a vida da família de Madalena. Seu pai, o motorista de ônibus Lindomar (MV Bill), está prestes a se aposentar. Mas, no seu último dia de trabalho, um acidente o impede de ganhar um prêmio milionário feito numa aposta na loteria a caminho da Viação Formosa.

As gravações se iniciaram recentemente. A sequência da morte de Lindomar terá ares de superprodução. "Nós começamos a gravar, mas ainda tem mais quatro dias de gravações para finalizar. É uma cena de impacto, complexa", disse André.