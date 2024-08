Galvão curte noitada com a esposa após vitória do futebol feminino em Paris

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Galvão Bueno, 74, comemorou a vitória da Seleção feminina de futebol por 1 a 0 em cima da França nas Olimpíadas de Paris.

O comentarista da Globo fez questão de demonstrar sua felicidade ao lado da esposa, Desirée Soares, 54, em um restaurante. "Ganhar é bom!! Ganhar da França também é muito melhor!!".

No vídeo compartilhado, o narrador, em meio a uma alta música, movimenta uma taça de vinho na mão e grita: "As meninas vão disputar medalha no futebol. Paris enlouqueceu".

A esposa de Galvão também aparece rodando um guardanapo de pano. Desireé está em Paris acompanhando o marido na cobertura das Olimpíadas.

A vitória do Brasil garantiu uma vaga na semifinal e as meninas seguem na disputa por uma medalha nas Olimpíadas de Paris 2024.