Repórter conta quando SBT só passou 2º tempo de jogo por decisão de Silvio

VANDERLEI LIMA E ANDRÉ MARTINS

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ícone da televisão brasileira, Silvio Santos colecionou façanhas únicas e inéditas como comunicador. Uma delas foi a de ter decidido transmitir apenas metade de um jogo para competir com a concorrência. É o que lembra o jornalista Antônio Petrin, que trabalhou no SBT e contou essa história.

O ano era 1998 e o Palmeiras recebia a Universidade do Chile no Parque Antártica em uma terça-feira, dia 13 de outubro. Era o último compromisso do Grupo B e o Alviverde já estava classificado antecipadamente ao mata-mata da Copa Mercosul — foi a primeira edição daquele torneio.

O jogo era na sequência do Programa do Ratinho, que fazia grande sucesso e disputava audiência com a novela na Globo. A atração era uma grande aposta do SBT e tinha pouco mais de um mês desde a sua estreia na emissora.

Foi então que Silvio Santos ordenou: "Não coloca o futebol, não, entende o Ratinho". A ordem foi atendida. "O Ratinho estava bombando naquela época", recordou Petrin, que trabalhou na emissora entre 1993 e 1998 e depois novamente em 2018.

A decisão fez com que o primeiro tempo ficasse às cegas, com a partida começando a ser exivida no decorrer do segundo tempo. Petrin estava como comentarista, e Osmar de Oliveira comandando a narração. "Eu acho que na história da televisão brasileira foi a única vez que uma emissora transmitiu só metade de um jogo", complementou.

O único gol da partida não foi exibido, e o narrador teve que sair de uma "saia justa". Almir balançou a rede aos 14 minutos da etapa complementar, garantindo a vitória por 1 a 0 e classificação palmeirense com campanha 100%.

"Ou seja, a gente perdeu o primeiro tempo do jogo e entramos no segundo tempo só. Osmar de Oliveira teve que falar: 'Pois é, estamos aqui no Parque Antártica, por enquanto Palmeiras 1, Universidad Católica 0. Vamos agora para a sequência no segundo tempo, veja aí como é que foi o gol'. Eu acho que na história da televisão brasileira foi a única vez que uma emissora transmitiu só metade de um jogo."

MORTE DE SILVIO SANTOS

Silvio Santos morreu na madrugada deste sábado (17), aos 93 anos, em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por H1N1. Ele estava internado no Hospital Albert Einsten, em São Paulo.

O estado de saúde de Silvio vinha sendo um mistério nas últimas semanas. O hospital havia montado um "plano de guerra" para evitar o vazamento de informações, e a assessoria da emissora não forneciam atualizações.

O icônico apresentador esteve na televisão por seis décadas. Natural da Lapa, no Rio de Janeiro, ele marcou gerações e construiu um império além da carreira na TV, reunindo mais de 30 empresas.