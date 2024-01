Matteus Amaral é o novo líder do BBB 24

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estudante de engenharia agrícola Matteus Amaral, 27, ganhou a quarta liderança do BBB 24. A prova para conquistar a coroa, realizada nesta quinta-feira (18), exigiu tanto sorte quanto habilidade dos brothers e sisters.

Após a coroação, Matteus recebeu a tarefa de indicar quatro participantes para ficarem em sua mira. Juninho, Nizam, Giovanna Pitel e Raquele foram os escolhidos para usar o bracelete com o símbolo. No dia do paredão, o líder terá que indicar um dos quatro para ir direto para a berlinda.

A primeira etapa da prova era de sorte. Cada participante escolheu um celular gigante onde devia achar uma das dez mensagens que davam acesso à próxima fase. Os sortudos foram Giovanna Lima, Raquele, Marcus, Alane, Giovanna Pitel, Fernanda, Michel, Wanessa Camargo, Matteus e MC Bin Laden.

Na segunda parte do jogo, cada participante teve que lançar três bolas numa pista de obstáculos semelhante à do The Wall, também da Globo, e somar pontos. Haviam sete casas no final da pista e a pontuação variava de 1 a 30 pontos. Os três maiores pontuadores avançaram para a final.

Os felizardos foram Pitel, Matteus e Alane. Por fim, cada um precisou demonstrar habilidades para coletar moedas gigantes em uma piscina de bolinhas em um intervalo de 70 segundos. Para isso, eles foram suspensos no ar por um aparelho. A prova parecia a clássica cena do Missão Impossível, com Tom Cruise. Vencia quem pegasse mais itens.

Houve um problema técnico na primeira rodada da prova. Alane conseguiu ficar de pé dentro da piscina, situação que tornava inútil o equipamento que deveria manter a sister no ar. O apresentador Tadeu Schmidt anulou a rodada e chamou os comerciais para a equipe corrigir o defeito do aparelho.

No final da disputa, e com o problema corrigido, o líder Matteus terminou com 16 moedas, enquanto Alane conseguiu 8 e Giovanna Pitel, 6.

