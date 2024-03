BBB 24: Giovanna é a décima quarta líder do reality

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Giovanna é, mais uma vez, a nova líder do BBB 24. Sister venceu a décima quarta prova da liderança e faturou mais R$ 20.000,00 nesta quinta-feira (21). Com a conquista, ele garantiu uma vaga entre os dez finalistas do reality.

A mineira colocou Fernanda, Leidy e MC Bin Laden no vip da semana. Ela ainda vai colocar dois brothers na mira do seu voto na sexta-feira (22). Os selecionados correm risco de encarar o paredão quádruplo no domingo (24).

Resumo da prova

Beatriz foi vetada da disputa por Giovanna no começo da disputa, como última missão do seu reinando anterior. Dessa forma, os outros participantes se organizaram em cinco duplas. As alianças ficaram assim:

Alane e Isabelle;

Davi e Matteus;

Fernanda e Pitel;

Giovanna e Leidy;

Lucas e MC Bin Laden.

Um de cada dupla deveria encontrar quatro cartões dentro de uma piscina de bolinha. Depois de pegá-los, o participante precisaria entregar para o parceiro e, este, por sua vez, abriria uma caixa transparente, com outros quatro cartões e também passaria para o companheiro.

Houve três baterias desse desafio. As melhores duplas em cada uma delas disputaram a uma final. Davi e Matteus, Giovanna e Leidy, e Fernanda e Pitel cumpriram a atividade com o tempo mais rápido e garantiram e se classificaram.

Entre os finalistas, Leidy e Giovanna se deram melhor. Daí elas jogaram uma etapa de sorte e a líder da semana encontrou o recado que garantiu sua vaga no Top 10.