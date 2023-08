Polícia Civil procura homem que agride mulheres em ruas de Carapicuíba

PAULO EDUARDO DIAS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil procura um homem que já agrediu ao menos cinco mulheres em ruas no centro de Carapicuíba, na Grande São Paulo.

Os ataques acontecem de forma aleatória, sem que as vítimas tenham tempo de reagir ou correr. Em um deles, por exemplo, a mulher estava de costas para o agressor.

O delegado Pedro Luis de Souza, titular da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Carapicuíba, diz acreditar que o número de agredidas possa ser maior.

O suspeito de cometer os ataques seria morador de rua e já foi identificado pelos policiais. Ele tem passagens por roubo, furto e tráfico de drogas.

"Não sabemos por que ele está na rua e o que o leva a praticar gratuitamente agressões contra mulheres", disse Souza.

Os ataques registrados ocorreram no início das manhãs.

A reportagem conversou com uma das vítimas, uma doméstica de 36 anos, que pediu para não ser identificada.

Ela foi agredida por volta das 6h40 da última quarta (23) na estrada das Acácias, enquanto aguardava um coletivo em um ponto de ônibus para ir ao trabalho. Segundo a vítima, o homem chegou sem dizer nada e passou a agredi-la com chutes. Ela correu para conseguir escapar.

A vítima diz que pretende procurar a polícia para registrar um boletim de ocorrência sobre o episódio.

Uma câmera de segurança instalada na estrada das Acácias registrou na segunda-feira (21) o ataque a outras duas mulheres em um intervalo de menos de um minuto.

Uma das vítimas fez um boletim de ocorrência pela internet.

De acordo com o relato dela, o ataque ocorreu assim que deixou a portaria do edifício em que mora, por volta das 6h30.

A vítima, de 46 anos, afirmou ter avistado um rapaz mexendo em um saco preto e uma mulher que seguia mais adiante. Em instantes, o homem correu e atacou pelas costas essa mulher, atingindo-a com socos e chutes.

De acordo com a mulher que procurou a polícia, como não tinha ninguém na rua para ajudar, ela acelerou o passo em direção aos dois e tentou fazer com que as agressões parassem. Nesse momento, o autor do ataque deixou de agredir a primeira vítima e a acertou com um chute, derrubando-a no chão.

A mulher diz que pensou se tratar de um assalto, mas mudou de ideia uma vez que o homem não roubou pertences.

"O comportamento dele é totalmente desequilibrado. As agressões são gratuitas, feitas pelas costas, e podem, em caso de uma gravidade desse ferimento, configurar uma tentativa de homicídio, não só uma agressão", afirma o delegado.

Leia Também: Sobe para 22 o total de mortos em operação no litoral de São Paulo