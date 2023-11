Pai entra em casa em chamas para salvar filha autista mas morrem os dois

Pai e filha morreram após um incêndio atingir a casa onde viviam, em Londrina, no Paraná, na madrugada deste domingo, segundo a Polícia Militar (PM) citada pelo g1.

As vítimas foram identificadas como Odilon José de Oliveira, de 56 anos, e Izabela Christine Elias Oliveira, de 27 anos.

De acordo com vizinhos, o homem havia conseguido escapar do incêndio, porém, voltou a entrar na residência para tentar salvar a filha e inalou muita fumaça.



A jovem era autista e não se comunicava verbalmente.

Uma terceira pessoa, mãe da jovem, também estava em casa durante o incêndio, mas escapou ilesa.

As autoridades investigam agora o caso mas tudo indica que o fogo tenha começado num ventilador no quarto da filha do casal.

Leia Também: Deltan diz que pode disputar prefeitura de Curitiba