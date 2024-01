Pedro Scooby lamenta assassinato de lutador de MMA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pedro Scooby lamentou o assassinato do lutador de MMA Diego Braga, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (15), e pediu por justiça.

Surfista disse que conheceu Braga há pouco tempo e afirmou que ele era "querido por todos".

Hoje eu tinha tido um dia incrível e no final da noite recebi uma notícia super triste. O Diego Braga, um cara que conheci há pouco tempo na casa de amigos, super querido por todos, tinha um projeto incrível que dava aula para crianças de MMA, foi morto covardemente. Quem fez isso com ele que pague. Não estou aqui pra julgar o que cada um faz, mas covardia não é bom em lugar nenhum, não é respeitado por ninguém".

Scooby prestou solidariedade aos familiares da vítima. "Que Deus conforte o coração da família, que o filho dele consiga continuar firme e forte, que Deus conforte não só o coração dele, mas de toda a família. Aproveitar a vida galera que às vezes num estalar de dedos... que eu saiba a gente não tenha outra".

O corpo de Diego Braga foi achado em uma área de mata no Morro do Branco. Houve relato de disparos de arma de fogo na Estrada de Itajuru. O lutador chegou a ser levado para um hospital da Barra da Tijuca, mas teve morte constatada no local.

O lutador havia denunciado o furto da moto dele antes de desaparecer. Braga publicou um vídeo que mostra a ação dos assaltantes e pediu ajuda para recuperar o veículo.

Um suspeito de participação na morte do lutador foi preso no Morro do Branco, segundo a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Outros suspeitos de envolvimento com o crime ainda são procurados pela polícia. O homem detido foi encaminhado para a 16ª DP.

