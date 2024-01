Lutador de MMA é encontrado morto em favela do Rio

O lutador de MMA Diego Braga Nunes, de 44 anos, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (16), no Morro do Banco, no Itanhangá, na Zona Oeste do Rio. Ele foi baleado depois de tentar recuperar a moto que havia sido roubada na madrugada de segunda-feira.

Segundo a Polícia Militar, Diego Braga foi confundido com um policial e morto por traficantes da comunidade. Um homem foi preso e confessou a participação no crime.

A moto de Diego Braga foi furtada na madrugada de segunda-feira por dois homens em sua casa, na Muzema. O lutador teve acesso às imagens de uma câmera de segurança e começou a procurar o veículo.

Primeiro, ele foi à comunidade da Tijuquinha e depois ao Morro do Banco. Na comunidade, ele teria sido feito refém pelos traficantes e levado para um local isolado.

Lá, ele foi baleado e morreu. O corpo de Diego Braga foi encontrado por policiais do 31º BPM (Barra da Tijuca) e do Bope.

Diego Braga foi lutador profissional de muay thai e MMA. A sua carreira profissional no MMA começou em 2003 e a partir de então enfrentou em lutas nomes como Charles do Bronx, Miltinho Vieira, Adriano Martins e Iliarde Santos. Todos com passagens pelo UFC.

O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios (DH) da Capital.

Leia Também: 'Ladrão do mês'? Assalta loja e 'acalma' vendedora: "Sou profissional"