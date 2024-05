Jovem britânica luta com crododilo para salvar a irmã gêmea

Durante uma viagem que deveria ser tranquila, Georgia e sua irmã Melissa decidiram mergulhar em uma lagoa, confiando na informação errônea de um guia turístico que garantiu a segurança do local. No entanto, a situação tomou um rumo trágico quando um crocodilo atacou Melissa. Ao perceber o ataque, Georgia pulou na água para resgatar a irmã, encontrando-a inconsciente.

Enquanto o crocodilo tentava arrastar Melissa novamente, Georgia lutou bravamente contra o réptil. "Tive que lutar contra ele, comecei a bater nele com os dois punhos. Sentia-o duro como uma rocha, como se estivesse dando um soco em uma parede", relatou Georgia ao Daily Mail.

Depois de conseguir levar a irmã para um lugar mais seguro, o crocodilo atacou novamente, mordendo Melissa e puxando-a para debaixo d'água na tentativa de afogá-la. Georgia, sem hesitar, voltou a esmurrar o animal, que acabou soltando sua presa.

As irmãs foram finalmente resgatadas por um barco de salvamento. Georgia e Melissa descreveram ao Daily Mail que aqueles momentos pareceram durar uma eternidade, e Melissa confessou que pensou que não sobreviveria.

Melissa desenvolveu sepse devido aos ferimentos, precisando ser colocada em coma induzido no hospital. Ela sofreu uma fratura no pulso, ferimentos graves no abdômen e vários machucados na perna e no pé. Georgia também foi mordida na mão.

Em reconhecimento à sua bravura, Georgia será condecorada com uma medalha de coragem pelo Rei Charles III, a primeira desde que ele assumiu o trono.

Leia Também: Empresário é assassinado dentro de clínica de fisioterapia em Alagoas