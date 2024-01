Menino de 2 anos comemora aniversário com bolo e docinhos de areia; veja

Um menino de 2 anos comemorou seu aniversário com bolo e docinhos de areia no fim de semana passado, em Barras, no Piauí. A mãe do menino, Maria Ferreira, não tinha condições de organizar uma festa, mas os amigos da criança resolveram ajudá-la.

No vídeo que viralizou nas redes sociais, o menino, identificado como Maxsuel Ferreira, aparece batendo palmas e cantando parabéns feliz e empolgado. As crianças da vizinhança moldaram os docinhos com areia e montaram um bolo de areia para comemorar o aniversário de Suel.

"Fiz fotos e vídeos para guardar de recordação. Não tinha como comprar um bolo, mas ele teve a festinha dele, teve o bolinho dele, ainda que não fosse de verdade", disse Maria ao G1.

A mãe de Suel vive sozinha com os três filhos em uma casa de um cômodo e sem banheiro. Ela recebe ajudas do governo federal para sustentar a família.

O vídeo da comemoração chamou a atenção de Amanda Paes, do projeto Mundo Colorido. Amanda compartilhou o vídeo nas redes sociais e milhares de pessoas se comoveram com a história de Suel.

Em pouco tempo, o projeto Mundo Colorido conseguiu arrecadar dinheiro para comprar um bolo e outros itens para a festa de aniversário de Suel. A festa aconteceu no dia 19 de janeiro e foi um sucesso.

Suel ficou muito feliz com a festa e agradeceu aos amigos e à comunidade que o ajudaram a comemorar seu aniversário.

Leia Também: Estudo revela que Covid-19 deixa pacientes irritados, tristes e ansiosos